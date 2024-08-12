Под Суджей ВСУ затрофеили новый российский танк Т-80БВМ

Танк 2023 выпуска в полностью рабочем состоянии был в засаде.

Бойцы департамента военной контрразведки СБУ вместе с военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ 10 августа захватили российский танк Т-80БВМ вблизи города Суджа.

Об этом сообщил военкор Андрей Цаплиенко.

По его информации, новый танк Т-80БВМ, который был произведен в 2023 году, обнаружили контрразведчики с позывными "Механ" и "Фокс" вместе с разведчиками 80-й бригады, известными как "Еврей", "Коуч" и "Жора".

Танк был в полностью рабочем состоянии и находился в засаде, ожидая украинских военных, но вместо того, чтобы вступить в бой, перешел на сторону украинцев.

ВСУ захватили новый российский танк Т-80БВМ вблизи Суджи

Напомним, недавно на восточном направлении фронта, близ села Клищиевка на Краматорском направлении, украинские военные впервые захватили так называемый "танк-черепаху" вместе с его экипажем.

Также военные Вооруженных сил Украины впервые захватили так называемый "танк-сарай" кафиров на восточном направлении фронта.

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