Под ударами Харьковщина и Донетчина: Коваленко рассказал о динамике применения УАБов

Оккупанты за сутки сбрасывают не менее 120 авиабомб.

Авиация оккупационных войск России за первую неделю мая применила около 900 управляемых авиационных бомб с пиковым суточным показателем с 3 на 4 мая – 134 УАБ.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что в целом средний показатель применения УАБ сохраняется на уровне 120 в сутки.

"Самой интенсивной локацией применения УАБ остается Донецкая область, особенно районы сел и н.п. Новоалександровка, Калиново, Тарасовка. За сутки здесь фиксируется в последние дни до полусотни применений УАБ", — рассказал эксперт.

Регулярные удары УАБ россияне наносят по Харьковской области, хотя и с меньшей интенсивностью, чем в Донецкой. В основном объектами ударов являются Харьков, Песчаное, Верхняя Писаревка, Старая Салтовка и т.д.

"Всё сводится к вопросу насыщения линии боестолкновений средствами ПВО, способных перехватывать носители КАБов, в первую очередь – Су-34. По состоянию на начало мая кардинальных изменений в этой проблематике не фиксируется.", — отметил эксперт.

По словам Александра Коваленко, еще одним из решений проблемы могут стать системные и результативные удары по местам базирования носителей КАБов – Су-34, либо складам с самими авиационными бомбами и даже УМПК (универсального модуля коррекции и планирования - ред.)

"Но, системности такой деятельности так же пока не фиксируется. Надеюсь, что с учётом остроты вопроса, ключевым в этой констатации является именно слово "пока", - резюмировал военный обозреватель.

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