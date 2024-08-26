Под ударом находились 15 регионов: что известно о массированном обстреле Украины

Россияне выпустили ракеты из Ту-95 и Ту-22, а также атаковали ударными дронами.

В понедельник утром, 26 августа, Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами, которые запускала из стратегических бомбардировщиков, акватории Черного моря и истребителей МиГ-31К.

Взрывы уже раздались в нескольких городах. Их слышали в Киеве, Харькове, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком, Днепре, Львове, Луцке.

ТСН.ua собрал все, что известно о воздушной атаке.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что 15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие.

"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему", — отметил он.

Луцк

В Луцке из-за российской атаки поврежден многоквартирный дом. Также есть попадание в объект инфраструктуры – известно об одном погибшем.

Полтавская область

На Полтавщине есть попадание в промышленный объект – там уже пятеро пострадавших. О других последствиях обстрела пока не сообщается.

Львовская область

Россияне атаковали энергетические объекты на Львовщине. Во Львове и области частичные перебои со светом. Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водой.

Днепропетровская область

Из-за утренних обстрелов Днепропетровщины погиб 69-летний мужчина.

Харьков

Россияне также били по Харькову. Есть попадания в Немышлянском районе по открытой территории – обошлось без пострадавших.

Киев и область

В Киевской области есть повреждения объектов инфраструктуры, ранен человек.

"Уже есть информация о раненом человеке. Он доставлен в одно из районных медучреждений, предоставляется необходимая помощь. Также фиксируем повреждение частных домов вследствие падения обломков сбитых вражеских целей в 4 районах. Детали впоследствии", — сообщил глава Киевской ОВА.

В ряде районов Киева отсутствует водоснабжение из-за отключения электроэнергии.

Запорожье

В Запорожской области попали по объекту энергетической инфраструктуры. Там начался пожар.

Кроме того, враг нанес удар рядом с частным домом. Погиб мужчина.

Ровенская область

Сегодня утром Ровенщина пережила удар врага. Целью стал объект энергетической инфраструктуры, сообщили в ОВА.

В жилом доме повредило окна. Без человеческих жертв.

Обесточены населенные пункты в Ровенском районе. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара.

Кроме того, силы ПВО сбили воздушные цели в Ровенском районе. Предварительно – также без жертв.

Житомирщина

Погибла 32-летняя женщина в результате падения обломков сбитого "Шахеда" в Звягельском районе.

Одесская область

В Одесской области — четверо раненых в результате ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре, в том числе ребенок 10 лет.

Из-за российской атаки в Украине задерживаются поезда

Из-за обесточения в нескольких регионах Украины на фоне масштабной атаки РФ введены резервные тепловозы.

"Все поезда дальнего сообщения продолжат движение. Пригородное движение электропоездами пока тоже задержки, энергетики уже работают на местах", — говорится в сообщении "Укрзализныци".



Перебои со светом

В Киеве и ряде областей начались перебои со светом. В Одессе также наблюдаются перебои с электроэнергией, из-за обесточения в городе временно приостановили работу электротранспорта. В Николаеве и области ввели аварийные графики отключения света. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения света.

"Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света во время массированного ракетного удара РФ по Украине 26 августа.

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