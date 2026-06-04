Под ударом оказалась станция, которая питает ЗАЭС: МАГАТЭ предупредило об опасности

Запорожская АЭС / © УНИАН

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Запорожская тепловая электростанция, распределительная подстанция которой снабжает электроэнергией временно оккупированную Запорожскую АЭС, утром попала под сильный обстрел. В МАГАТЭ заявили о серьезной обеспокоенности из-за угрозы новых проблем с питанием атомной станции.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии.

По данным МАГАТЭ, информацию об обстреле агентству передала Запорожская АЭС. Находящаяся на станции команда МАГАТЭ видела легкий дым со стороны Запорожской ТЭС и слышала звуки военной активности.

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В агентстве подчеркнули, что инцидент вызывает особую обеспокоенность из-за ситуации с единственной линией электропередач, которая в настоящее время обеспечивает ЗАЭС внешним питанием. В течение последних недель эта линия несколько раз отключалась, поэтому атомная станция была вынуждена переходить на аварийные дизель-генераторы.

Именно внешнее электропитание необходимо для работы систем охлаждения шести реакторов ЗАЭС и предотвращения риска ядерной аварии.

По данным МАГАТЭ, линия электропередач остается подключенной. В то же время персонал Запорожской ТЭС находится в укрытиях из-за обстрела.

Генеральный директор МАГАТЭ выразил глубокую обеспокоенность из-за сообщения об обстреле и призвал немедленно его прекратить. По его словам, необходимо избежать продолжительного инцидента с отключением электроэнергии на Запорожской ТЭС, поскольку это может создать дополнительные риски ядерной безопасности ЗАЭС.

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Запорожская АЭС: последние новости

Временно оккупированная Запорожская АЭС в ночь на 3 июня снова оказалась в состоянии блэкаута. Это уже 17-й случай полной потери внешнего электропитания с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала 2026 года.

Ранее сообщалось, что Россия совершила очередную информационную и военную провокацию вокруг оккупированной ЗАЭС. После взрывов на территории крупнейшей атомной станции Европы Кремль поспешил обвинить в этом Силы обороны Украины.

Украинские военные эти обвинения отвергли и подчеркнули, что РФ продолжает использовать Запорожскую АЭС как инструмент ядерного шантажа и информационных провокаций.

Также ЗАЭС впервые с начала полномасштабного вторжения пережила критический 12-часовой сбой связи. По информации МАГАТЭ, 27 мая станция почти на 12 часов потеряла стационарную телефонную связь и доступ в интернет.

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