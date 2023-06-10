"Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда": Ермак о последствиях экоцида в Херсонской области

Последствия техногенной катастрофы еще будут исследованы.

В результате российского теракта и уничтожения Каховской ГЭС под угрозой исчезновения сейчас 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Последствия техногенной катастрофы еще будут исследоваться. Но страна-террорист должна отвечать за экоцид", – отметил Ермак.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 10 июня, из Каховского водохранилища в результате взрыва дамбы россиянами утекло 62% его объема – 12,24 куб.км воды.

Между тем, в Черном море в Одесской области плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили и трупы животных. Начинается мор рыбы. Вода несет мины и боеприпасы. Море превращается в свалку и кладбище животных.

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