Под утро оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300 с территории России — ОВА

В течение суток под обстрелами находились четыре района Харьковской области.
Сегодня, 3 августа, около 4 утра российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из Белгорода, предварительно – из ЗРК С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе. Повреждено здание. Предварительно – пострадавших нет.
Также за прошедшие сутки враг обстреливал Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате очередного обстрела г. Чугуев повреждены складские помещения учебного заведения, произошел пожар.
В Золочевской громаде – горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.
На линии столкновения продолжаются боевые действия.
На Харьковском направлении враг предпринял попытку пойти вперед в районе Кочубеевка – Дементиевка, но, получив отпор ВСУ, отступил с потерями.
Напомним, за сутки в Донецкой области оккупанты убили четырех гражданских людей, еще семь получили ранения.
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