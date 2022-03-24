Под Васильковом под обстрел попал эвакуационный поезд, в трех вагонах выбило окна

По оперативным данным, пострадавших нет.

Эвакуационный поезд 43 Киев — Ивано-Франковск только что попал под обстрел под Васильковом вблизи Киева. В трех вагонах выбило окна.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин, отметив, что по оперативным данным пострадавших нет ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров.

"Начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко. Враг в очередной раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. На этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть. Я снова прошу весь цивилизованный мир — помогите нам, закройте небо. Свою работу на земле мы сделаем", — отметил он.

Напомним, что накануне российские военные устроили обстрел железнодорожной станции Очеретино в Донецкой области. Повреждено здание станции, а рядом с путями образовались воронки.

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