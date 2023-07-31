Под видом дачника корректировал огонь оккупантов: СБУ задержала на Запорожье преподавателя училища (фото)

Злоумышленник под видом дачника посещал садовые кооперативы вблизи линии столкновения и собирал информацию об ВСУ и их передвижении на Запорожском направлении.
Контрразведка СБУ задержала на Запорожье преподавателя училища, который являлся информатором российских спецслужб в прифронтовых районах области.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и в Офисе генпрокурора.
Задержанным злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профессионального училища. Российские спецслужбы дистанционно привлекли мужчину к сотрудничеству в середине июля 2023 года.
Преподаватель скрыто собирал информацию о дислокации и перемещениях Сил обороны на территории Запорожской области. Для этого он обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Мужчина с помощью бинокля и другой оптики пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ.
Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники. Как сообщили в Офисе генпрокурора, собранные данные преподаватель посылал представителю России через Telegram.
"Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400", — отметили в СБУ.
Однако работники украинской спецслужбы сработали на опережение и задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных врагу.
В жилье задержанного также провели обыски, где нашли мобильный телефон и ноутбук с переписками с российской спецслужбой, четыре переделанных под боевые сигнально-шумовые пистолеты, три рации, оптические приборы наблюдения за удаленными объектами.
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры задержанному преподавателю сообщено о подозрении в распространении информации о размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). В настоящее время злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Напомним, ранее СБУ задержала российского агента родом из Донецкой области, который под видом студента разведывал оборону Киевской области.
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