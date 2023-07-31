Под видом дачника корректировал огонь оккупантов: СБУ задержала на Запорожье преподавателя училища (фото)

Злоумышленник под видом дачника посещал садовые кооперативы вблизи линии столкновения и собирал информацию об ВСУ и их передвижении на Запорожском направлении.

Контрразведка СБУ задержала на Запорожье преподавателя училища, который являлся информатором российских спецслужб в прифронтовых районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и в Офисе генпрокурора.

Задержанным злоумышленником оказался преподаватель информатики местного высшего профессионального училища. Российские спецслужбы дистанционно привлекли мужчину к сотрудничеству в середине июля 2023 года.

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Преподаватель скрыто собирал информацию о дислокации и перемещениях Сил обороны на территории Запорожской области. Для этого он обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Мужчина с помощью бинокля и другой оптики пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ.

Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники. Как сообщили в Офисе генпрокурора, собранные данные преподаватель посылал представителю России через Telegram.

"Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400", — отметили в СБУ.

Однако работники украинской спецслужбы сработали на опережение и задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных врагу.

В жилье задержанного также провели обыски, где нашли мобильный телефон и ноутбук с переписками с российской спецслужбой, четыре переделанных под боевые сигнально-шумовые пистолеты, три рации, оптические приборы наблюдения за удаленными объектами.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры задержанному преподавателю сообщено о подозрении в распространении информации о размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). В настоящее время злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

СБУ задержала на Запорожье преподавателя училища, который собирал для врага разведданные об ВСУ / Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала на Запорожье преподавателя училища, который собирал для врага разведданные об ВСУ / Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала на Запорожье преподавателя училища, который собирал для врага разведданные об ВСУ / Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала на Запорожье преподавателя училища, который собирал для врага разведданные об ВСУ / Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала на Запорожье преподавателя училища, который собирал для врага разведданные об ВСУ / Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала на Запорожье преподавателя училища, который собирал для врага разведданные об ВСУ / Фото: Служба безопасности Украины

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента родом из Донецкой области, который под видом студента разведывал оборону Киевской области.

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