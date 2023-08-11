Под видом "оздоровления": Лукашенко продолжит вывозить детей из Украины в Беларусь

Лукашенко продолжит заниматься так называемым "оздоровлением украинских детей" из Донбасса в Беларусь.

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит вывозить детей в Беларусь, мол, из-за договоренностей и финансовой поддержки российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает его пресс-служба.

По словам Лукашенко, он продолжит "заниматься" так называемым "оздоровлением украинских детей" из Донбасса в Беларусь.

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"И то, что западники пытаются нарушить, чуть ли не к уголовной ответственности привести, это смешно. Мы договорились с Путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки", – заявил Лукашенко.

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На сегодня по меньшей мере 1074 украинских ребенка считаются пропавшими. Об их местонахождении ничего неизвестно.

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