Под видом перемирия россияне обустраивают новые маршруты - ВСУ (фото)

РФ

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На Лиманском направлении оккупационные войска России под прикрытием «пасхального перемирия» создают новые пути для опрокидывания тяжелой техники. По сообщению украинских военных, враг использует праздничную паузу как тактическую возможность для усиления своих позиций.

Об этом сообщила 66 ОМБр им. князя М. Храброго.

«Противник обустраивает маршруты прохода тяжелой техники, прикрываясь и используя так называемое пасхальное перемирие! , — говорится в сообщении.

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Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады обнародовали видео, где зафиксированы попытки оккупантов возобновить проезд через реку Черный Жеребец. Россияне пытаются убрать остатки уничтоженного инженерного комплекса на базе КАМАЗа, ранее использованного для наведения временных переправ. Этот комплекс ранее был ликвидирован, и фактически заблокировал движение вражеской бронетехники. Сегодня, 20 апреля, россияне привлекли более десяти солдат и спецтехники, чтобы уволить проход и восстановить возможность атак.

Напомним, военный эксперт оценил интенсивность боевых действий и продвижение врага через неделю.