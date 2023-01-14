Под видом совместных учений Россия наращивает силы военной авиации в Беларуси – Генштаб

Растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси.

Под видом проведения совместных учений Россия наращивает авиационную компоненту в Республике Беларусь.

Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем Telegram.

"Не менее 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24 перебазированы на аэродром в Мачулище. Ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на аэродромы Беларуси", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, с учетом этого растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применение дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси.

Напомним, на территории Беларуси постоянно проходят совместные с Россией военные учения. В частности, на 16 января анонсированы очередные учения – для авиационной компоненты.

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