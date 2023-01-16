Под видом совместных учений враг усилил боевую авиационную группировку в Беларуси — Генштаб

Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно с воздушного пространства Беларуси.

Российские оккупанты в течение суток нанесли два ракетных и шесть авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 16 января.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

Вместе с тем, 16 января, вблизи украинской границы, начались совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в региональную группировку войск с привлечением боевых самолетов обеих стран. Таким образом, под видом совместных учений противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно с воздушного пространства Беларуси.

В то же время, танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них Ветеринарное, Зеленое, Терновая, Старица, Вильча, Бударки и Тополя Харьковской области и Середина Буда, Поповка, Павловка и Кондратовка на Сумщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 10 населенных пунктов. Среди них – Котляровка, Крахмальное, Берестовое, Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Невское и Кременная Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Раздолевка, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Северное и Веселое Донецкой области. Всего же более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Красногоровка, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степовое, Гуляйполе и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка Берислав, Львовое, Новотягинка, Садовое, Антоновка, Кизомис и Херсон.

По имеющейся информации, в Новопскове Старобельского района Луганской области, 15 января, во время применения врагом комплекса С-300 одна ракета упала на жилой дом. Погибли два гражданских лица.

В населенных пунктах временно захваченной территории Запорожской и Херсонской областей российские захватчики ужесточают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводят усиленные проверки местного населения. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.

Напомним, ранее Юрий Игнат заявил, что повторение десантной операции РФ в окрестностях Киева пока невозможно.

В Беларуси сегодня стартовали совместные с РФ масштабные учения военной авиации. Ожидается, что они продлятся до 1 февраля.

Эти учения привлекли особое внимание из-за опасений, что Беларусь может непосредственно участвовать в новом российском наступлении на Украину.

Ранее в министерстве обороны США заявили, что не видят признаков того, что Беларусь намерена вступить в войну против Украины, несмотря на участие в совместных учениях с Россией.

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