Под Волновахой "бавовна" на полигоне врага: ликвидировано около 60 оккупантов – соцсети

Официального подтверждения этой информации от украинской стороны пока нет.
Во вторник, 20 февраля от ракетного удара по военному полигону в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области погибли десятки оккупантов.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Один из Z-военкоров утверждает, что российский командир устроил построение в 7 километрах от линии фронта, во время которого и был нанесен удар.
Оккупанты утверждают, что улар якобы нанесли из РСЗО HIMARS. По неподтвержденным данным, около 65 российских военных ликвидированы.
Официального подтверждения этой информации от украинской стороны пока нет.
Ранее сообщалось, что в оккупированном россиянами Донецке произошел "прилет" по расположению военных РФ. Там сгорели автомобили, есть погибшие и раненые.
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