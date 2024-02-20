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Под Волновахой "бавовна" на полигоне врага: ликвидировано около 60 оккупантов – соцсети

Под Волновахой "бавовна" на полигоне врага: ликвидировано около 60 оккупантов – соцсети

Российские паблики пишут о гибели 65 оккупантов из 29 армейского корпуса РФ на полигоне в селе Трудовское под Волновахой / Фото: Getty Images

Официального подтверждения этой информации от украинской стороны пока нет.

Во вторник, 20 февраля от ракетного удара по военному полигону в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области погибли десятки оккупантов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Один из Z-военкоров утверждает, что российский командир устроил построение в 7 километрах от линии фронта, во время которого и был нанесен удар.

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Оккупанты утверждают, что улар якобы нанесли из РСЗО HIMARS. По неподтвержденным данным, около 65 российских военных ликвидированы.

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Официального подтверждения этой информации от украинской стороны пока нет.

Место удара на карте / ©
Место удара на карте

Ранее сообщалось, что в оккупированном россиянами Донецке произошел "прилет" по расположению военных РФ. Там сгорели автомобили, есть погибшие и раненые.

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