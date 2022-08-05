Под временно захваченным Мелитополем россияне прячутся в лесах и посадках

После очередного удара по аэродрому в Мелитополе 31 июля, оккупанты начали проводить ротацию своих военных баз.
Так, в поселке Мирный в здании детского приюта военные РФ организовывали госпиталь. Однако на днях из этого здания оккупанты выехали.
Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".
Отмечается, что такая же ситуация происходит и с воинской частью под Мирным. Местные сообщают, что оккупанты перебрались в лес перед Новопилиповкой. Там установлен шлагбаум, возле которого стоят военные с автоматами.
Кроме того, в здании захваченной частной типографии в поселке Мирный коллаборанты с оккупантами с утра до вечера печатают пропагандистские газеты, которые затем на камеру раздают по городу и селам. Вероятно, в этой типографии будут также печатать так называемые бюллетени-опросники для проведения псевдореферендума.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе захватчики проводят верификацию имущества. А если жители не дают подтверждения права собственности на здание или автомобиль, то их имущество "национализируется".
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