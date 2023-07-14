Под вспышками молний пограничники уничтожили над морем вражеский "шахед" (видео)

Сам момент сбитя российского беспилотника на видео не попал, однако опубликованные кадры впечатляют.

В ночь на 14 июля российские "мопеды" в небе над Украиной природа встретила грозой и штормом, а пограничники — сокрушительным огнем.

В Telegram-канале Госпогранслужбы опубликовали видео уничтожение вражеского "шахеда" под вспышками молний.

Стражи границы обнаружили над морем ударный БПЛА, двигавшийся в их сторону. Открыв огонь из стрелкового оружия, бойцы мастерски уничтожили его.

Момент сбития на видео не попал, однако опубликованные кадры впечатляют.

Как сообщалось ранее, с вечера 13 июля до утра 14 июля российские оккупанты атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 16 дронов.

Под вспышками молний пограничники уничтожили над морем вражеский "шахед"

Напомним, россияне строят в Татарстане завод по производству и сборке иранских беспилотников типа Shahed на территории особой экономической зоны "Алабуга".

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