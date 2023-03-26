Под замком и без еды: российские командиры удерживают в подвале оккупантов в Запорожской области (видео)

Российские солдаты содержатся в подвале под замком на Запорожском направлении.
В городе Пологи Запорожской области, временно оккупированном, военное командование РФ уже несколько дней удерживает своих же солдат в плену – их отправили в подвал и не кормят.
Об этом сообщил Telegram-канал Astra.
Как говорится в видео, у приехавших из Республики Тува оккупантов не успели отобрать мобильные телефоны, поэтому они смогли снять условия, в которых находятся. Причины такого поведения руководства пока неизвестны.
Напомним, солдаты из отряда "Шторм", брошенные на передовую под Водяное Донецкой области, записали видеообращение к Владимиру Путину. В нем они жалуются на огромные потери и "угрозу убийства своими же".
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