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Под замком и без еды: российские командиры удерживают в подвале оккупантов в Запорожской области (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1666
Время на прочтение
1 мин
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Под замком и без еды: российские командиры удерживают в подвале оккупантов в Запорожской области (видео)

Фото: pixabay.com

Российские солдаты содержатся в подвале под замком на Запорожском направлении.

В городе Пологи Запорожской области, временно оккупированном, военное командование РФ уже несколько дней удерживает своих же солдат в плену – их отправили в подвал и не кормят.

Об этом сообщил Telegram-канал Astra.

Как говорится в видео, у приехавших из Республики Тува оккупантов не успели отобрать мобильные телефоны, поэтому они смогли снять условия, в которых находятся. Причины такого поведения руководства пока неизвестны.

Напомним, солдаты из отряда "Шторм", брошенные на передовую под Водяное Донецкой области, записали видеообращение к Владимиру Путину. В нем они жалуются на огромные потери и "угрозу убийства своими же".

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Дата публикации
Просмотры
1666
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