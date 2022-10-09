Под завалами ищут людей, разбомбленный дом напоминает Мариуполь: в ОВА показали последствия удара РФ по Запорожью

Армия Российской Федерации в ночь на 9 октября выпустила по Запорожью 12 ракет, почти все попали в жилые дома.
В результате массированного обстрела войсками РФ Запорожья погибли 12 человек, пострадали еще 49 мирных людей, в том числе дети.
Об этом утром 9 октября сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
По данным местных властей, российские самолеты выпустили ночью по Запорожью 12 ракет. В результате атаки частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены еще пять частных домов. Также повреждены объекты инфраструктуры; 20 автомобилей.
По его информации, известно по 12 погибшим, а не 17, как сообщалось в СМИ ранее. Госпитализировано 49 пострадавших, из них 6 детей. Информация уточняется.
"Под завалами могут находиться люди. На местах событий идет спасательная операция. Уже спасены 8 человек. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", — добавил он.
Обстрелы Запорожья
Напомним, что россияне регулярно терроризируют украинский город Запорожье, убивая мирных людей. Так, одна из последних массированных атак произошла 6 октября. Тогда россияне выпустили семь ракет по Запорожью – в результате атак в городе загорелись пожары и были разрушены жилые дома.
Мирные жители оказались под завалами. По состоянию на вечер 8 октября сообщалось о 19 погибших, однако это количество может возрасти, поскольку работы по разборке завалов продолжаются.
Кроме того, на следующий день, 7 октября, войска армии РФ снова атаковали Запорожье. С помощью двух иранских дронов-камикадзе они попали в объекты критической инфраструктуры города. По сообщениям местных властей, один из дронов упал во двор многоэтажки. Кроме разрушений дома пострадал человек.
Уже к вечеру 7 октября россияне повторно обстреляли Запорожье. В горсовете отреагировали на атаки и сообщили, что ночью российские оккупанты совершили атаку с дронов. В результате пострадали инфраструктурные объекты.
Уже утром 8 октября россияне снова выпустили ракеты по жилому кварталу. Одна из ракет упала прямо возле многоэтажного дома и повредила окна и балконы.
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