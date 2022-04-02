Под завалами Николаевской ОГА нашли мертвой главу белорусской общины области

Женщину опознали родственники.

Из-под завалов здания Николаевской облгосадминистрации 2 апреля спасатели извлекли тело погибшей там главы белорусской общины в области Татьяну Деменникову.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода"

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Деменникова работала в экономическом департаменте Николаевской ОГА. Также она была председателем Николаевского областного национально-культурного общества белорусов "Голос Радзiмы" (в переводе на русский "Голос Родины").

В свое время МИД Беларуси отметил Деменникову юбилейной медалью по случаю столетия дипломатической службы за ее значительный вклад в развитие гуманитарно-культурных связей между украинцами и белорусами.

Организация "Голос Радзiмы" была зарегистрирована в 2015 году и активно сотрудничала с посольством Беларуси в Украине.

Напомним, 29 марта российские войска обстреляли Николаевскую ОГА: попали в девятиэтажное административное здание. В результате была разрушена центральная секция здания от девятого до первого этажа.

В результате обстрела погиб украинский переговорщик, договаривавшийся с российскими оккупантами о сдаче ими оружия.

По состоянию на 1 апреля спасатели извлекли из-под завалов здание 29 тел и еще один человек скончался в больнице.

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