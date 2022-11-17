Под завалами разрушенного российской ракетой дома на Запорожье погибли 6 человек: фото

В разрушенном вражеским обстрелом двухэтажном доме проживало 4 семьи, количество жертв может увеличиться.

В четверг, 17 ноября, в городе Вильнянск Запорожской области во время аварийно-спасательных работ на месте разрушения жилого дома, в который попала вражеская ракета, были обнаружены тела 6 погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели заметили, что под завалами еще могут находиться жертвы ракетного удара. В доме проживало 4 семьи – по меньшей мере 8 человек.

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Спасатели, коммунальщики и волонтеры разбирают завалы и вывозят строительный мусор. По состоянию на 15:30 было разобрано около 70 тонн остатков строительных конструкций.

"Работа спасателей не остановится даже ночью. В целях обеспечения должной видимости мест разрушений, сотрудники ГСЧС установят осветительные башни", - сказано в сообщении.

К работам на местах разрушений от ГУ ГСЧС привлечены 7 единиц техники и 39 спасателей, от коммунальных служб — 6 единиц техники и 10 сотрудников, а также 25 волонтеров.

Напомним, что ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что в результате ракетного удара на Вольнянщине разрушения получили гражданские сооружения.

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