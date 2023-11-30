Под завалами в Новогродовке может находиться целая семья: что известно о ракетном ударе РФ

По состоянию на 16:00 известно о двух жертвах террористического удара.

Под завалами дома в Новогродовке Донецкой области, который атаковала Россия, может находиться семья из трех членов, в том числе 8-летняя девочка.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

По информации МВД, по состоянию на 16:00 известно о двух жертвах.

"По состоянию на 16:00 уже двое погибших: из-под завалов достали тело еще одного мужчины. Погибшим 55-летний житель дома. Еще под завалами может оставаться семья: 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка", – говорится в сообщении.

Спасательная операция по поиску людей продолжается.

Напомним, ночью 30 ноября Россия массированно ударила по Донецкой области, атаковав шестью ракетами С-300 одновременно Покровск, Новогродовку и Мирноград Покровского района.

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