Фабрика Алабуга / © Bild Russian в Telegram

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Россияне хоронят под землей производство дронов, и когда у Украины появится собственная баллистика, она сможет повреждать только наземные сооружения.

Об этом в прямом эфире Radio NV сказал военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

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Говоря о российском производстве дронов, эксперт отметил, что у Украины пока нет возможности полностью помешать его работе.

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«42 тысячи квадратных метров подземных сооружений под „Алабугой“ — это точно не для того, чтобы проводить ярмарки или хоккейные соревнования. Это для производства дронов», — подчеркнул Ступак.

По его словам, Россия осознает потенциальные возможности украинского баллистического оружия, о появлении которого ранее заявляла Украина.

Ступак считает, что именно поэтому россияне начали переносить производственные мощности под землю.

«Они „закопались“ под землю, и когда у нас появится баллистика, она сможет уничтожить только наземные сооружения. Повредить. А вот подземные — что с ними тогда делать?» — подчеркнул он.

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В то же время на уточнение возможности американских баллистических ракет поражать цели, расположенные под землей, эксперт пояснил, что для этого применяется специальное вооружение.

«Они использовали против Ирана, против подземных хранилищ, мест производства баллистического оружия, дронов. Но, несмотря на все бомбежки, иранская ядерная программа остается активной», — сказал Ступак.

В то же время эксперт назвал одним из позитивных направлений для Украины развитие средств противодействия реактивным дронам.

По его словам, на прошлой неделе Департамент военной контрразведки СБУ отчитался об уже изготовленных средствах борьбы с такими целями. Кроме того, ожидается появление еще нескольких вариантов.

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«Вопрос теперь в масштабировании. И ориентировочно к ноябрю мы увидим увеличение процентов уничтоженных российских дронов», — отметил Ступак.

Он предположил, что показатель может возрасти примерно с 60% до 80%, однако в то же время обратил внимание на возможное изменение характеристик русских дронов.

«С 60, я думаю, до 80 процентов поднять можно. Но что дальше? Вдруг скорость этих атакующих дронов будет увеличена. Готовы ли мы к этому? Есть ли запас прочности? — спросил Ступак.

Ранее сообщалось, что РФ ускоряет свои дроны для прорыва ПВО, но из-за чрезмерного расхода горючего высокая скорость имеет существенные ограничения.

Мы ранее информировали, что потенциальный выход России на масштабное производство реактивных беспилотников будет зависеть не только от сборочных мощностей, но и доступности двигателей и других необходимых компонентов.

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