Под землей на передовой: как госпиталь от "Стального фронта" Ахметова спасает жизнь украинских военных - The Guardian

Этот стабилизационный пункт, второй подобный фронту, позволяет медикам оказывать помощь раненым военным 24 часа в сутки в условиях относительной безопасности. Журналисты The Guardian посетили объект, вход в который скрыт кустарниками и ведет через наклонный тоннель на глубину шести метров.

Самое безопасное место на передовой

Под землей расположена полноценная операционная с кардиомониторами и аппаратами ИВЛ, склады с медикаментами и комната персонала. Главное преимущество такой конструкции – защита от постоянных российских обстрелов.

«Мы находимся на глубине 6 метров под землей. Это самый безопасный способ оказывать помощь нашим раненым военным. И это обеспечивает медицинский персонал», — объяснил журналистам хирург госпиталя, майор Александр Головащенко.

Конструкция, состоящая из четырех стальных бункеров, способна выдержать прямые попадания 152-мм снарядов. Это критически важно, ведь, по данным правозащитных организаций, с 2022 года в результате атак на медицинскую инфраструктуру погиб 261 медицинский работник.

Новая реальность: Война дронов

Каждый день стабилизационный пункт принимает 30–40 пациентов. Характер ранений изменился по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

«90% наших случаев связано с атаками FPV-дронов. Шаровые ранения встречаются редко. Это новая эпоха – война дронов», – отметил хирург.

Попадающие в госпиталь военные подтверждают эту статистику. 28-летний Артем Дворский, получивший ранение ноги, рассказал об атаке FPV-дрона:

«Война – это ужасно. Парень рядом со мной, Василий, погиб. Он упал, и тогда россияне сбросили на него еще одну гранату… В селе все разрушено. Всюду летают дроны, валяются тела и наши, и их».

Дворский провел 43 дня на позициях, куда запасы доставляли только квадрокоптером, а после ранения шел 5 километров до точки эвакуации.

Другой пациент, 38-летний Павел Филипчук, добровольно вернувшийся из Литвы для защиты Украины, получил сотрясение мозга в блиндаже:

«Вдруг стало темно. Я ничего не чувствовал и не слышал. Думаю, мне удалось выжить. Мой двоюродный брат погиб. Взрывы не прекращаются».

«Кто-то должен защищать нашу страну»

Несмотря на тяжелые травмы, многие бойцы стремятся вернуться на фронт. Тарас Николайчук, получивший обломочное ранение в спину, позвонил сестре прямо из больничной койки:

«У меня попал обломок мины. Это был рикошет. Со мной все хорошо».

Его планы после лечения, которое может занять несколько месяцев, однозначны: «Выздороветь... После этого вернуться в свою часть. Кто-то должен защищать нашу страну».

Амбициозный проект

Проект подземных госпиталей разработан и финансируется компанией Метинвест, которая планирует построить в общей сложности 20 таких объектов. Председатель Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров назвал их «чрезвычайно важными для спасения жизней наших военных».

Для медиков работа в таких условиях – это непрерывный марафон. Из-за угрозы воздушных атак эвакуация раненых иногда затягивается на часы и дни, что приводит к критическим осложнениям. Майор Головащенко вспоминает случай, когда ему пришлось провести двойную ампутацию пациенту из-за слишком долго наложенного жгута.

После оказания первой помощи бойцов отправляют на дальнейшее лечение в Днепр. А медицинская бригада подземного госпиталя готовится к прибытию следующих.

«Мы работаем 24 часа в сутки, – говорит Головащенко. – Это не прекращается».

Напомним, «Стальной Фронт» — это милитарная инициатива бизнесов SCM Рината Ахметова, в частности компании Метинвест, направленная на системную помощь Силам Обороны Украины. Основной фокус инициативы (отсюда и название) — изготовление и поставка изделий из стали: от десятков тысяч бронежилетов и мобильных укрытий до специальных защитных конструкций, таких как подземные госпитали и командные пункты.

Кроме этого, «Стальной Фронт» обеспечивает военных техникой, дронами, автомобилями и другим необходимым оборудованием.

The Guardian — одна из самых известных и влиятельных ежедневных газет Великобритании, которая базируется в Лондоне. Издание всемирно известно своей качественной журналистикой, глубокими расследованиями и четкой прогрессивной редакционной позицией.