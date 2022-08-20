Подальше от "хлопков": на выезде из российского Белгорода образовалась километровая пробка

Вероятно, массовый выезд жителей областного центра, расположенного недалеко от украинской границы, вызван недавними взрывами на территории Белгородской области.

Вечером в пятницу, 19 августа, на выезде из российского города Белгорода образовалась огромная пробка.

Об этом сообщает Telegram-канал "БелПлюс", опубликовав соответствующее видео.

Как видно на опубликованных кадрах, из Белгорода в город Строитель, расположенный севернее российского областного центра, скопилось большое количество автотранспорта. Соответственно на автотрассе образовались многокилометровые пробки.

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Вероятно, решение людей покинуть город связано с недавними взрывами на территории области.

Как сообщалось, в Белгородской области РФ в ночь на 18 августа детонировали российские склады с оружием.

Тогда же появилась информация о взрывах в Старом Осколе, где, вероятно, разразилась неисправная ракета, которую пускали по Харькову. Местные паблики пишут, что пожар возник у базы отдыха "Шоколад" в окрестностях города. По другим данным, пожар находился в районе военного аэродрома.

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