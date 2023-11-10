"Подарки" от партизан: в Мариуполе подорвали авто российского оккупанта (фото и видео)

Заметим, 10 ноября россияне как раз отмечают День полиции.

В оккупированном Мариуполе раздался взрыв 10 ноября – был подорван автомобиль одного из полицейских российского оккупационного корпуса.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко написал в Сети, что в Мариуполе на проспекте Металлургов был подорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса. Советник городского головы пообещал позже известить о деталях.

В то же время "Мариупольское Сопротивление" заявило о "подарках" для врага. Отметим, что 10 ноября в России отмечают День полиции.

В то же время российские паблики утверждают, что якобы на улице Кирова просто горел автомобиль.

Место на карте Мариуполя, где родорвали авто оккупанта/Фото: "Маріуполь Спротив"

В Мариуполе подорвали автомобиль полицейского из оккупационного корпуса

К слову, в ГУР Минобороны Украины сообщили утром 10 ноября, что в оккупированном Крыму в результате удачной операции были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.

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