"Подарки полетят по российской армии": Канада передаст Украине 20 тыс. артснарядов к M777

Канада передаст Украине 20 тыс. артиллерийских снарядов к 155-миллиметровым гаубицам M777.
За эти "подарки" Канаду поблагодарил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Об этом он написал в Сети 24 мая.
"Канада присылает Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов к гаубицам M777. Спасибо. Эти подарки полетят по российской армии и помогут выбросить ее из Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне стало известно, что в Украину уже доставляют гаубицы M777 в рамках помощи от США.
Еще раньше была опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение российской самоходной артиллерийской установки "Акация" на востоке Украины с помощью М777.
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