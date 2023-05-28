"Подарки" приняли, готовим "благодарность": Игнат об атаке окупантов на Киев в День города

В ночь на 28 мая российские захватчики совершили самую массированную атаку беспилотниками по Украине.

Российские беспилотники 28 мая атаковали преимущественно Киевщину. Именно на столицу в День города было запущено больше всего вражеских БПЛА. Теперь ВСУ готовят ответ.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Атаковали в основном Киевщину. Понятно, что сегодня отмечают День города, и, возможно, таким образом враг пытался "поздравить" киевлян с этим днем. 52 БПЛА из 54 уничтожены — подавляющее большинство из них уничтожены именно на Киевщине", — рассказал Игнат.

Он напомнил слова командующего Воздушными силами Николая Олещука, что "от "подарков" оккупантов ко Дню Киева остались только самые обломки".

"Соответственно, надо врагу, пожалуй, тоже отблагодарить за такую наглую атаку на нашу столицу", – сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ночью против 28 мая оккупанты выпустили по Украине 54 беспилотника. Удар принял Киев.

Позже в воздушных силах уточнили, что россияне запустили по Украине 59 иранских ударных БпЛА Shahed. 58 из них удалось сбить нашим силам ПВО.

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