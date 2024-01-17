Подарок Путину: к выборам президента РФ оккупанты пытаются захватить два города

До президентских выборов в РФ, на которых россияне прогнозируемо проголосуют за Путина, российская оккупационная армия постарается захватить Купянск и Авдеевку, где расположены важные транспортные узлы.

Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы" Леонид Поляков в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, именно на эти направления российские оккупанты передислоцируют военные подразделения из других направлений. В частности, по информации бойца, с Херсонского направления была переброшена 25-я бригада ВДВ.

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“В них брошены силы прежде всего на Авдеевку и Купянск, частично на Бахмут. Но на Бахмуте сейчас, по словам моих товарищей из "Легиона Свободы", более или менее затишье", — отметил Поляков.

Он также отметил, что враг пытается использовать тяжелую технику и пехоту, пытаясь продвинуться на трассу, которая выходит от Синьковки на Купянск-Узловой и соответственно на Купянск.

"До Нового года у них была задача захватить весь Купянск и Купянск-Узловой, потому что там расположен достаточно серьезный транспортный узел... Теперь у них будет задача максимальная захватить именно Купянск и Авдеевку по крайней мере до выборов президента", – объяснил военный.

Напомним, как сообщили в строительстве Генштаба ВСУ 17 января, на Авдеевском направлении ВСУ сдерживают россиян, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку, нанося захватчикам значительные потери. В Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма.

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