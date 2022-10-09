"Подарок Путину": Словакия передала Украине еще две самохдние гаубицы Zuzana-2

Словакия передала Украине еще две самоходные артиллерийские установки Zuzana-2.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Twitter.

"К 70-летию мы передали агрессору Путину еще один подарок. Еще две новые гаубицы Zuzana-2 поступили в Украину", – написал он.

Отметим, САУ Zuzana-2 – это дальнейшая модификация чешской самоходной гаубицы ShKH vz. 77 Dana, принятая на вооружение армии еще тогдашней Чехословакии в 1977 году. В 1998 году армия Словакии получила САУ Zuzana (155-мм/45), которая считалась глубокой модификацией Danа по стандартам НАТО. В настоящее время на вооружении Словакии находится 16 самоходных установок Zuzana.

После модернизации первой версии САУ Zuzana-2 получила ствол с длиной 52 калибра, новую бронированную кабину для экипажа, возможность вращения башни на 360 градусов, уменьшение количества команды, необходимой для обслуживания, до 3 человек благодаря автоматизации процессов. Первые испытания новой версии прошли в декабре 2009 года.

Напомним, в июне Украина и Словакия договорились о передаче Украине 8 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

В августе министр обороны Словакии сообщил, что первые четыре самоходных гаубицы Zuzana, переданные страной, уже оказались в распоряжении Вооруженных сил Украины и готовы к развертыванию.

Дания, Германия и Норвегия профинансируют производство 16 новых 155-мм самоходных гаубиц Zuzana 2 в Словакии, которые будут доставлены в Украину с лета следующего года.

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