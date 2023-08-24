Подавляют движение сопротивления в Крыму: СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям внутренних войск Украины

Вражеские приспешники также принимают участие в карательных рейдах на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.
Служба безопасности собрала доказательную базу на четырех высокопоставленных должностных лиц из бывшего Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины. Во время оккупации полуострова они предали Присягу и перешли на сторону российских захватчиков, которым помогают проводить массовые репрессии против местных участников движения сопротивления.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Кроме того, вражеские приспешники принимают участие в карательных рейдах на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.
- Военная контрразведка СБУ задокументировала преступную деятельность Александра Полонского – бывшего заместителя начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по работе с личным составом. Будучи в должности, он одним из первых поддержал оккупацию украинского полуострова и "присягнул на верность России". За это захватчики назначили его "заместителем командира отдельной бригады внутренних войск России по республике Крым и г. Севастополя".
- Еще одним предателем является Виталий Степанчук – экс-замначальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины с тыла. После вступления в ряды агрессора он стал "заместителем начальника управления по материальному и техническому обеспечению росгвардии по Севастополю". На этой должности он организовал логистику поставки горючего и продуктов питания для рашистов, которые задействованы в карательных мероприятиях во временно оккупированной части юга Украины.
- Следующим предателем является Виктор Бойко – экс-замначальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по вооружению. В настоящее время он входит в командный состав так называемого "главного управления войск росгвардии по республике Крым и г. Севастополь". Под его руководством оккупационные группировки России проводят так называемые массовые "зачистки" среди гражданского населения в оккупированных районах Запорожской области и левобережья Херсонщины.
- Кроме того, задокументирована преступная деятельность Сергея Свириденко – бывшего заместителя начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по общественной безопасности. После захвата полуострова он остался в Симферополе и записался в ряды агрессора. Там он был назначен начальником штаба войск росгвардии по Севастополю.
На основании собранных доказательств всем четырём фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению мест нахождения злоумышленников для их привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.
Расследование проводилось при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.
Напомним, у Зеленского раскрыли информацию о дальнейших спецоперациях в Крыму.
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