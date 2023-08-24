Подавляют движение сопротивления в Крыму: СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям внутренних войск Украины

Вражеские приспешники также принимают участие в карательных рейдах на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Служба безопасности собрала доказательную базу на четырех высокопоставленных должностных лиц из бывшего Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины. Во время оккупации полуострова они предали Присягу и перешли на сторону российских захватчиков, которым помогают проводить массовые репрессии против местных участников движения сопротивления.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, вражеские приспешники принимают участие в карательных рейдах на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Военная контрразведка СБУ задокументировала преступную деятельность Александра Полонского – бывшего заместителя начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по работе с личным составом. Будучи в должности, он одним из первых поддержал оккупацию украинского полуострова и "присягнул на верность России". За это захватчики назначили его "заместителем командира отдельной бригады внутренних войск России по республике Крым и г. Севастополя".

– бывшего заместителя начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по работе с личным составом. Будучи в должности, он одним из первых поддержал оккупацию украинского полуострова и "присягнул на верность России". За это захватчики назначили его "заместителем командира отдельной бригады внутренних войск России по республике Крым и г. Севастополя". Еще одним предателем является Виталий Степанчук – экс-замначальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины с тыла. После вступления в ряды агрессора он стал "заместителем начальника управления по материальному и техническому обеспечению росгвардии по Севастополю". На этой должности он организовал логистику поставки горючего и продуктов питания для рашистов, которые задействованы в карательных мероприятиях во временно оккупированной части юга Украины.

– экс-замначальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины с тыла. После вступления в ряды агрессора он стал "заместителем начальника управления по материальному и техническому обеспечению росгвардии по Севастополю". На этой должности он организовал логистику поставки горючего и продуктов питания для рашистов, которые задействованы в карательных мероприятиях во временно оккупированной части юга Украины. Следующим предателем является Виктор Бойко – экс-замначальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по вооружению. В настоящее время он входит в командный состав так называемого "главного управления войск росгвардии по республике Крым и г. Севастополь". Под его руководством оккупационные группировки России проводят так называемые массовые "зачистки" среди гражданского населения в оккупированных районах Запорожской области и левобережья Херсонщины.

– экс-замначальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по вооружению. В настоящее время он входит в командный состав так называемого "главного управления войск росгвардии по республике Крым и г. Севастополь". Под его руководством оккупационные группировки России проводят так называемые массовые "зачистки" среди гражданского населения в оккупированных районах Запорожской области и левобережья Херсонщины. Кроме того, задокументирована преступная деятельность Сергея Свириденко – бывшего заместителя начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по общественной безопасности. После захвата полуострова он остался в Симферополе и записался в ряды агрессора. Там он был назначен начальником штаба войск росгвардии по Севастополю.

На основании собранных доказательств всем четырём фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению мест нахождения злоумышленников для их привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

Напомним, у Зеленского раскрыли информацию о дальнейших спецоперациях в Крыму.