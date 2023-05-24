Подбираемся все ближе: в ГУР назвали Путина первым в списке на ликвидацию

Диктатор боится, что его ликвидируют Украине, однако у него также есть страх своего окружения.

Российский диктатор Владимир Путин стоит первым в списке на ликвидацию у украинских спецслужб и разведка подбирается к нему все ближе.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Welt.

Он заявил, что российский диктатор опасается, что его ликвидируют Украине, однако у него также есть страх относительно своего окружения.

"Путин видит, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но еще он боится быть убит своими", — отметил Скибицкий.

Кроме того, Скибицкий отметил, что Украинская разведка также пытается ликвидировать предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Однако на вопрос о том, кто первый в списке ликвидации, представитель ГУР ответил: "Путин".

"Потому что он координирует и решает, что происходит. Но, в конце концов, каждому придется ответить за свои действия. Начальник генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу спланировали атаку (на территорию Украины – Ред.) и теперь не могут вернуться назад", – пояснил генерал -майор.

Также в списке украинских спецслужб есть руководитель Чечни Рамзан Кадыров, командующий российским вторжением Сергей Суровикин, российские командиры, заходившие в Украину, и производящие и финансирующие для РФ оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что в России диктатор Путин наградил отличием мужчину, убившего двух женщин.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксспецпредставитель Соединенных Штатов в Украине Курт Волкер считает, что сейчас нет перспектив для серьезных переговоров между Украиной и Россией, потому что диктатору Владимиру Путину безразлично потери его страны в войне.

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