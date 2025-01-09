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"Подбираются к позициям ВСУ ночью, чтобы утром совершить резкий рывок": военный о тактике россиян

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"Подбираются к позициям ВСУ ночью, чтобы утром совершить резкий рывок": военный о тактике россиян

ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Противнику не удается добиться весомого успеха.

Ночью оккупанты пытаются подобраться как можно ближе к позициям ВСУ, чтобы утром совершить резкий рывок. Но украинские БпЛА активно работают.

Об этом сказал начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободи" старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.

"Каждую ночь обнаруживаем врага, их накопление, отрабатываем с помощью сбросов, артиллерии. Непосредственно пехота также работает, средства коллективного оружия, крупнокалиберные пулеметы, АС, МК и тому подобное", — подытожил Пантьо.

Ранее говорилось, что на Кураховском направлении ситуация постоянно обостряется. Враг не прекращает штурмы.

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