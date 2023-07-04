Поддельная ВВК и удостоверение: в Украине работники ТЦК незаконно переправляли мужчин за границу

Такая услуга "клиентам" обходилась в три тысячи долларов.

В Украине будут судить работников одного из военкоматов, организовавших схему подделки документов и выезда за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, схему организовал начальник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Краматорского района и двое его подчиненных.

Они выдавали "клиентам" временные удостоверения и справки ВЛК, в которых отмечалось, что лицо якобы непригодно к военной службе.

“Начальник ТЦК самостоятельно подыскивал “клиентов”, желавших уехать за пределы Украины. Цена "услуги" составляла 2-3 тысячи долларов. Пять "клиентов" пограничники остановили на пунктах пропуска при попытке использовать поддельные документы для выезда из Украины в Черновицкой и Закарпатской областях”, — рассказали в ДБР.

Напомним, что в Николаеве задержан предатель, который готовил ракетный удар по управлению СБУ и оборонному заводу.

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