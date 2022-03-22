Поддержали войну в Украине: сообщено о подозрении пяти руководителям российских вузов

Речь идет об учебных заведениях Пензенской области.

Сообщено о подозрении пяти ректорам высших учебных заведений Российской Федерации, призвавшим к нарушению территориальной целостности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Речь идет о руководителях таких вузов Российской Федерации:

Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Пензенского государственного университета,

Пензенского государственного технологического университета, Пензенского агропромышленного колледжа,

Пензенского государственного аграрного университета.

Следствие установило, что 4 марта на официальном сайте Российского Союза ректоров обнародовано обращение более 260 руководителей вузов в поддержку войны в Украине. Кроме того, призывы к продолжению преступных действий армии оккупантов появились на сайтах специализированных ассоциаций российских вузов.

"Для попытки оправдания в глазах граждан РФ совершение военных преступлений и преступлений против человечности руководством страны-агрессора привлечен широкий круг медиа, публичных деятелей и известных личностей", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинская прокуратура объявила командующему 22-м армейским корпусом береговых войск Черноморского флота РФ о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. Непосредственно перед вторжением он объяснил выстроившемуся личному составу необходимость эскалации войны, используя нарративы российской пропаганды.