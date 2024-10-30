Поддержит пехоту: россияне готовят наступление в Запорожской области с применением бронетехники

Оккупанты уже провели обучение на одном из полигонов.

В Времевском направлении в Запорожской области россияне готовят бронированную технику для поддержки пехоты во время штурма.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин со ссылкой на данные разведки.

Враг применит бронетехнику в районе поселков Приютное и Левадное Запорожской области.

По информации Волошина, враг уже провел обучение на одном из полигонов на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы активнее вести боевые действия под прикрытием дронов и применением различных антитепловизионных плащей.

"В современной войне техника – это не панацея. Она достаточно уязвима в современных боевых условиях, поэтому она не всегда эффективна", – отметил спикер.

Более того, по словам Волошина, на юге, где линия боевого столкновения пролегает степью, технику хорошо и далеко видно, так что по ней легче наносить удары.

В то же время представитель отметил, что россияне продолжают применять небольшие легкие автомобили высокой проходимости баги и мотоциклы, чтобы быстро передвигаться между позициями и доставлять личный состав и определенные виды вооружения.

Волошин отметил, что это позволяет быстро передвигаться и не взрываться на минных полях. В то же время по ним эффективно отрабатывают украинские БПЛА.

Напомним, на днях враг поднял триколор в центре села Богоявленки Угледарской городской громады. Об этом сообщали аналитики DeepState.

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