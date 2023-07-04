Поддерживает преступный режим Путина: британский производитель Domestos стал спонсором войны против Украины

Уже после начала войны компания пообещала прекратить свою деятельность в России.

Британская корпорация Unilever, являющаяся производителем Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов, является спонсором войны, которую РФ развязала против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

"Иногда производители обещают, что их продукция уничтожит всю нечисть и микробы в ванной комнате, а бывает, что компания-производитель таких средств сама поддерживает нечисть, которая еще и крадет из ванных комнат унитазы. НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever", — рассказали в пресс-службе НАПК.

Там также добавили, что после полномасштабного вторжения России в Украину Unilever пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в РФ и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако за год войны прибыль Unilever Russia удвоилась от 4,8 млрд рублей (€56 млн) в 2021 году до более 9,2 млрд рублей (€108 млн) в прошлом году.

"Unilever заявляла, что позиция компании не изменилась относительно ведения бизнеса в России, однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы — операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж", — подчеркнули в НАПК.

В то же время, там подчеркнули, что Unilever не может выступать против войны, параллельно способствуя военной машине Путина.

"Мы внесли эту компанию в список Международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет России помогают финансировать войну против Украины и могут таким образом даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников", — заявил глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, что ВСУ филигранно сбили вертолет Ка-52 оккупантов.

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