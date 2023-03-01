"Поддерживает террор": посол Израиля объяснил, как Иран угрожает миру и чего нельзя допустить

Израиль очень обеспокоен иранско-российским военным сотрудничеством, в частности, снабжение оккупантов дронами, которыми они атакуют Украину. В Израиле опасаются, что эти дроны могут направить и против них.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в беседе с BBC News Украина.

"Есть очень много сценариев. Нас очень, очень беспокоит", — сказал посол в ответ на вопрос, считает ли он, что к новой войне может привести то, что Россия начнет оказывать большую помощь Сирии и Ирану, и продолжил, — "Мы знаем, что во время войны Иран снабжал и продолжает поставлять России дроны, и мы знаем, что эти дроны, которые направлены сегодня против вас, могут завтра направить против нас".

По его словам, иранские дроны поставлялись не только до войны, но и продолжают поставлять их России во время полномасштабного нападения. Он акцентирует, что такая же угроза в скором времени может возникнуть и в отношении Израиля, поэтому для страны очень важно научиться справляться с этой угрозой и подготовиться к такой вероятности. В этом контексте Израиль берёт пример с того, как Украина борется с иранскими дронами и учится на нем.

"Как бы ни цинично это звучало, мы сегодня учимся на вашем примере. Мы понимаем, что уже, возможно, в ближайшее время нам придется сталкиваться с той же угрозой и каким-то образом противостоять... Мы уже много лет утверждаем, что Иран является угрозой всего мира, сегодня мы в этом убедились в Украине... Иран поддерживает террор, поддерживает войны, снабжает свое оружие отдельными странами и террористическими организациями", — пояснил посол.

Бродский подчеркнул, что "Иран – это колоссальная угроза всему миру", и важно не допустить, чтобы он стал ядерным государством.

"Так как тогда опасность вырастет в несколько раз, и что нам делать с иранским оружием, которое попадает в руки как отдельных стран, так и террористических организаций, в том числе на Ближнем Востоке", — высказался Бродский.

Комментируя информацию о возможном снабжении Ираном баллистических ракет РФ, посол выразил надежду, что этого не произойдет, "поскольку это шаг к дополнительной эскалации".

Напомним, посол Израиля в Украине рассказал о недостатках системы раннего оповещения и какие ракеты она может не обнаружить.

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