Поддерживал оккупантов: пограничники на въезде в Киев задержали священника УПЦ МП

Украинские пограничники на въезде в Киев задержали священника УПЦ МП, поддерживавшего российских оккупантов.

Об этом информирует Государственная пограничная служба.

Отмечается, что мужчина во время оккупации одного из поселков Киевской области сотрудничал с оккупантами, кормил их и предоставлял информацию об украинцах. В частности, из свидетельств одного из удерживаемых оккупантами украинцев, указано, что в подвале церкви пророссийского настоятеля удерживали волонтеров.

В открытых источниках также есть интервью священника, где он говорит, что война в Украине – это наказание за грехи, а россиян на наших землях давно ждали.

"Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвел всех нас, сбежал в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей", — отмечает батюшка.

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В сообщении говорится, что священника передали сотрудникам Нацполиции для принятия относительно него правового решения.

Напомним, с 21 марта монахам и верующим запретили вход в Киево-Печерскую лавру.

Добавим, после того, как в Киево-Печерской Лавре обратили внимание на почерневшие кресты на крыше Трапезного храма, в одном из интернет-сообществ верующих появились новые сообщения о том, что "через полгода после осквернения Лавры начнется Апокалипсис".

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