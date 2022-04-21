Поддерживал Путина и распространял пропаганду РФ: в Одесской области поймали предателя

Поддерживал Путина и распространял пропаганду РФ: в Одесской области поймали предателя

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя города Килия в Одесской области, который, по данным ведомства, дискредитировал ВСУ.

Задержанный с начала войны распространял пропаганду РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, у мужчины изъяли материалы, подтверждающие его администрирование с рядом групп в запрещенной на территории страны соцсети. Там публиковали контент, направленный на жителей юго-западного региона Одесской области.

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"В пророссийских публикациях и репостах, коллаборант открыто поддерживали агрессивную политику по отношению к Украине, президенту Путину и призвал к изменению государственных границ Украины", – сообщили в пресс-службе.

Задержанному объявили подозрение по статье посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также решается вопрос об инкриминации ст. 161 Уголовного кодекса. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ

Ранее стало известно, что в Одесской области задержаны трое подозреваемых в диверсиях. Им инкриминируют государственную измену. Кроме того, за пределы страны отправили шестерых иностранцев, которые могли "способствовать дестабилизации ситуации в регионе".

А в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

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