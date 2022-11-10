Поддерживал вооруженную агрессию РФ: в Украине задержан иностранный блогер, снимавший фейки для российского канала (фото)

В Украине задержан российский пропагандист, который для Russia Today снимал и распространял фейки о войне в нашем государстве.

В Черниговской и Днепропетровской областях действовали вражеские интернет-агитаторы. Среди них был блогер, снимавший и распространяющий фейки для российского канала Russia Today.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители разоблачили четырех вражеских интернет-агитаторов в Черниговской и Днепропетровской областях. Среди них был иностранный блогер, работавший на российский телеканал Russia Today. Мужчина навязывал пропаганду РФ жителям Евросоюза. С этой целью он использовал собственные каналы в соцсетях, общая аудитория которых составляла более полумиллиона подписчиков.

"В своих сообщениях и видеосюжетах он поддерживал вооруженную агрессию России и оправдывал военные преступления оккупантов против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов. Также злоумышленник распространял дезинформацию с фронта и призывал страны ЕС ограничить помощь нашему государству. По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин одной из европейских стран, готовивший пропагандистские материалы для российского "RT", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Уже со временем он переехал на Черниговщину, где и поселился. После начала войны он использовал "редакционные задачи" российских кураторов по сбору материалов для подготовки и выпуска заказанных сюжетов.

“В преступную деятельность он привлек свою сожительницу, которая помогала ему “монтировать” фейкньюз для зарубежных интернет-пользователей. В настоящее время они поставлены в известность о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 ("Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц") УК Украины. Еще двое вражеских пропагандистов разоблачены на Днепропетровщине. Одна из них – жительница Покрова, другой – пророссийский агитатор – житель Новомосковска”, — добавили в СБУ.

Что известно о пропагандистах Кремля

Центр противодействия дезинформации постоянно разоблачает российских пропагандистов, распространяющих фейки о войне в Украине. Например, в Сети получило популярность фото с изображением военного, на рюкзаке которого размещена нашивка с флагом Третьего Рейха.

Кроме того, окружение Путина уже даже подготовило информационную основу для россиян. Выход на левый берег Херсона – это подготовка общества к поражению в войне против Украины. Манипулирует РФ и тем, что готова к переговорам по прекращению агрессии.

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