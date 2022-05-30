Поддерживала Россию и оккупантов: в Николаевской области разоблачили фанатку "русского мира"

Поддерживала Россию и оккупантов: в Николаевской области разоблачили фанатку "русского мира"

В Николаевской области разоблачили поклонницу России, которая открыто поддерживала оккупантов.

Женщина в социальных сетях поддерживала оккупацию Украины и высказывалась о поддержке России.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Женщина через социальные сети распространяла материалы в поддержку России. В своих постах она поддерживала действия вражеской армии и признавала правомерность временной оккупации населенных пунктов Украины", — говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, американский генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий сухопутным командованием союзников и армии США в Европе Бен Годжес считает, что к концу лета украинские военные оттеснят российских оккупантов к позициям, которые они занимали до 24 февраля.

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