Поддерживали Россию и отрицали войну: на Житомирщине задержали двух коллаборантов

Поддерживали Россию и отрицали войну: на Житомирщине задержали двух коллаборантов

В Житомирской области правоохранители задержали двух местных жителей, которые поддерживали государство-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Как стало известно, в конце апреля правоохранители обнаружили у 69-летней местной жительницы пророссийскую позицию. Она отрицала оккупацию военными РФ части территории Украины и призывала поддерживать государство-агрессора.

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“Женщина публиковала в социальной сети посты с пророссийскими нарративами. На днях в помещении пенсионерки дознаватели провели обыск, в результате которого изъяли доказательства коллаборационной деятельности. Ей было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 ("Колаборационная деятельность") УК Украины, а ныне обвинительный акт направлен в суд, — отметили в Нацполиции Украины.

Кроме того, в подобном правонарушении подозревается и 63-летний житель Чоповицкой громады. Правоохранители разоблачили мужчину в публичной поддержке решений РФ — в том числе и в необходимости объединения Украины и России.

"Причем фигурант отрицал ведение российско-украинской войны и убеждал односельчан, что агрессивные действия в государстве осуществляют Вооруженные силы Украины. Правоохранители в рамках уголовного производства собрали очевидные показания и доказательства занятия мужчиной коллаборационной деятельностью и 27 мая объявили ему о подозрении. Досудебное расследование продолжается”, – рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, что Зеленский поговорил с премьер-министром Италии о разблокировании украинских портов.

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