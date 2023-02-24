Поддерживающий Украину Стивен Кинг предложил Зеленскому и Путину сойтись в поединке

Известный американский писатель Стивен Кинг, с самого начала полномасштабной войны выражающий свою поддержку Украине, сделал неожиданное объявление о войне. В частности, он предложил Зеленскому и Путину сойтись в поединки.

Об этом Кинг написал на своей странице в Twitter.

Писатель говорит, что хотел бы посмотреть, как главу Кремля побьют.

"Я думаю, что было бы хорошо, если бы Путин и Зеленский сошлись один на один в честном поединке. Это была бы самая большая Pay-Per-View всех времен. И я бы с удовольствием посмотрел, как бы этого лысоголового ублюдка избили", — написал Кинг.

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Отметим, что Pay-Per-View – это платное шоу типа WWE, где рестлеры дерутся. Эта услуга позволяет зрителям платить за просмотр отдельных шоу через частные телеканалы.

Накануне легендарный писатель Стивен Кинг высказался по поводу визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля.

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