"Поддерживают войну и угрожают безопасности беженцев": посол Украины Макеев призвал Германию не пускать россиян

Почти никто из россиян не уехал из России, когда их страна начала полномасштабную войну против Украины, говорит Алексей Макеев.

Россияне, которые сейчас бегут из РФ, выезжают не из-за осуждения войны в Украине, а во избежание попадания на фронт. В Европе они угрожают безопасности украинских беженцев.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Bild am Sonntag.

По его мнению, Германии не стоило бы принимать у себя убегающих от мобилизации россиян, ведь они "ни о чем не жалеют". Посол отметил, что когда войска РФ полномасштабно пошли на Украину, россияне не вышли на большие митинги с требованием остановить агрессию.

"Меня очень раздражает то, что почти никто из россиян не уехал из своей страны, когда началась война. Я тоже ничего не слышал о больших демонстрациях. Я оцениваю, что бегут молодые люди, которые не жалеют, но все равно хотят избежать военной службы и в конечном итоге ездят кортежами по немецким городам, размахивая российскими флагами", — сказал он.

Посол предостерег Германию от приема российских мужчин, бегущих из РФ из-за мобилизации.

"Эти россияне угрожают безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым придется находиться рядом с этими мужчинами в приютах для беженцев. Для Германии было бы неправильно принимать российских дезертиров", — добавил Алексей Макеев.

Напомним, 20 октября сообщалось, что в Германии сгорел отель для украинских беженцев. Все 14 жителей смогли покинуть помещение невредимыми. Полиция не исключает, что здание намеренно подожгли.

Бегство россиян от мобилизации

21 сентября диктатор РФ Владимир Путин объявил о начале мобилизации в России. После этого российские мужчины начали массово бежать в соседние страны.

По мнению постоянной сотрудницы Американского института предпринимательства Элизабет Броу, мобилизация Путина еще больше подорвет российскую экономику.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать в ВС.

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