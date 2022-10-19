"Поддержка террористического режима РФ": в "Слуге народа" объяснили, почему нужно разорвать диалог с Ираном

Предоставление дронов-камикадзе РФ после ее провалов на фронте следует рассматривать как "поддержку террористического режима России", говорит Арахамия.

Украина должна разорвать дипломатические отношения с Ираном, беспилотники которого активно используют РФ для террора Украины, пока Тегеран не прекратит поставлять оружие стране-террористу.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что оружием из Ирана российские оккупанты совершают террористические акты в Украине, убивая людей. Арахамия заметил, что уже весь мир увидел, как РФ атакует дронами-камикадзе иранского производства гражданскую инфраструктуру и гражданских людей.

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Глава фракции подчеркнул, что дроны-камикадзе появились у российских войск после их поражений на фронте, поэтому предоставление такого вооружения агрессору следует рассматривать как "поддержку террористического режима РФ".

"Мы должны разорвать дипломатические отношения с Ираном, пока он будет поставлять оружие России. Как только такие поставки прекратятся — будем говорить о возобновлении всего спектра отношений между нашими странами", — подчеркнул нардеп.

Арахамия также добавил, что, несмотря на отрицание Ираном поставок дронов РФ, в СМИ есть информация о возможном продолжении поставок Тегераном оружия в РФ.

"У нас пока нет достоверного подтверждения этой информации, но и не слышали от иранской стороны заявлений, осуждающих использование их оружия для совершения военных преступлений", — подытожил он.

Применение Россией иранских дронов в войне против Украины

В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры, а также по домам мирных людей.

Глава ГУ МО Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии. Чтобы сбивать вражеские беспилотники Украине, нужна система ПВО.

Кроме того, издание Reuters пишет, Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля". Соглашение было заключено еще 6 октября. Именно на этом фоне МИД Украины инициировало расторжение дипломатических отношений с Ираном.

Впрочем, в Иране официально отрицают информацию, которую передавали РФ беспилотники. В Кремле тоже врут, мол, не располагают информацией о покупке Россией иранских дронов-камикадзе. Спикер Путина Дмитрий Песков советует задавать все вопросы Минобороны.

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