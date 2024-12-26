Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Поддержка Украины "до ее победы над Россией" стремительно падает в Западной Европе — опрос

Поддержка Украины "до ее победы над Россией" стремительно падает в Западной Европе — опрос

ВСУ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Большинство европейцев считают, что Украина не получает достаточно поддержки Запада.

Декабрьский опрос YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании показал, что желание общественности поддерживать Украину до победы резко снизилось во всех семи странах за последние 12 месяцев.

Об этом сообщает The Guardian.

Поддержка альтернативного разрешения конфликта — прекращение боевых действий путем переговоров, даже если это оставит под контролем России часть территории Украины — возросла в каждой стране, как показал опрос, а у четырех из них этот вариант наиболее предпочтителен.

Какой вариант разрешения конфликта в Украине вы предпочитаете? Красный график: поддерживать Украину, пока Россия не уйдет, даже если это означает, что война будет продолжаться дольше. Синий график: поощрять прекращение боевых действий путём переговоров, даже если Россия все еще контролирует некоторые части Украины. Инфографика The Guardian / ©
Какой вариант разрешения конфликта в Украине вы предпочитаете? Красный график: поддерживать Украину, пока Россия не уйдет, даже если это означает, что война будет продолжаться дольше. Синий график: поощрять прекращение боевых действий путём переговоров, даже если Россия все еще контролирует некоторые части Украины. Инфографика The Guardian

Опрос показал, что готовность поддерживать Украину до победы над Россией остается высокой в Швеции (50%) и Дании (40%), а в Великобритании — 36%, но эти уровни снизились на 14 пунктов по сравнению с январскими показателями 57%, 51% и 50%.

За тот же период процент тех, кто предпочитает достижение мира путем переговоров, вырос до 55% с 45% в Италии, 46% (38%) в Испании, 43% (35%) во Франции и 45% (38%) в Италии. Германии, что сопровождалось соответствующим падением готовности поддерживать Украину к ее победе.

Большинство европейцев считают, что Украина не получает достаточной поддержки Запада (см. график).

Достаточно ли нынешних мер против России и помощи, предоставленной Украине, чтобы предотвратить победу России? Инфографика The Guardian / ©
Достаточно ли нынешних мер против России и помощи, предоставленной Украине, чтобы предотвратить победу России? Инфографика The Guardian

И только меньшинство считает, что их страна должна увеличить поддержку.

Как ваша страна должна управлять поддержкой, которую она оказывает Украине? / ©
Как ваша страна должна управлять поддержкой, которую она оказывает Украине?

Британское издание отмечает, что непонятно, отражает ли это изменение снижение интереса, или растущую усталость. Во Франции, Германии и Швеции доли желающих Украине победы и тех, кому не безразлично, чтобы она победила, остаются стабильными с начала 2023 года, хотя в других странах они снизились.

"Готовность поддерживать Украину "до победы" резко упала в Западной Европе в критическое для нее время, поскольку предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом ставит под сомнение будущее военной помощи Киеву со стороны США", — говорится в материале.

Менее чем за месяц до возвращения Трампа большинство или почти большинство во всех странах, кроме одной, считали, что новоизбранный президент США прекратит поддержку Украины: 62% немцев, 60% испанцев, 56% британцев, 52% французов и 48% итальянцев.

Люди также разделились во мнениях относительно того, как они относятся к мирному урегулированию, которое оставило бы под контролем России захваченные после полномасштабного вторжения территории, как это, по сообщениям, может планировать Трамп.

Большинство в Швеции (57%), Дании (53%) и Великобритании (51%), а также значительное меньшинство (43%) в Испании заявили, что отнеслись бы к такому соглашению очень или скорее отрицательно по сравнению с лишь 37% в Франции и 31% в Германии и Италии.

Напомним, согласно последнему опросу Бундесвера, Россию в Германии все больше воспринимают как угрозу. Участники исследования также высказались на тему "военной пригодности", что выявило увеличение поддерживающих и одобряющих военную поддержку Украины по сравнению с 2023 годом.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация