Поддержка Украины "до ее победы над Россией" стремительно падает в Западной Европе — опрос

Большинство европейцев считают, что Украина не получает достаточно поддержки Запада.
Декабрьский опрос YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании показал, что желание общественности поддерживать Украину до победы резко снизилось во всех семи странах за последние 12 месяцев.
Об этом сообщает The Guardian.
Поддержка альтернативного разрешения конфликта — прекращение боевых действий путем переговоров, даже если это оставит под контролем России часть территории Украины — возросла в каждой стране, как показал опрос, а у четырех из них этот вариант наиболее предпочтителен.
Опрос показал, что готовность поддерживать Украину до победы над Россией остается высокой в Швеции (50%) и Дании (40%), а в Великобритании — 36%, но эти уровни снизились на 14 пунктов по сравнению с январскими показателями 57%, 51% и 50%.
За тот же период процент тех, кто предпочитает достижение мира путем переговоров, вырос до 55% с 45% в Италии, 46% (38%) в Испании, 43% (35%) во Франции и 45% (38%) в Италии. Германии, что сопровождалось соответствующим падением готовности поддерживать Украину к ее победе.
Большинство европейцев считают, что Украина не получает достаточной поддержки Запада (см. график).
И только меньшинство считает, что их страна должна увеличить поддержку.
Британское издание отмечает, что непонятно, отражает ли это изменение снижение интереса, или растущую усталость. Во Франции, Германии и Швеции доли желающих Украине победы и тех, кому не безразлично, чтобы она победила, остаются стабильными с начала 2023 года, хотя в других странах они снизились.
"Готовность поддерживать Украину "до победы" резко упала в Западной Европе в критическое для нее время, поскольку предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом ставит под сомнение будущее военной помощи Киеву со стороны США", — говорится в материале.
Менее чем за месяц до возвращения Трампа большинство или почти большинство во всех странах, кроме одной, считали, что новоизбранный президент США прекратит поддержку Украины: 62% немцев, 60% испанцев, 56% британцев, 52% французов и 48% итальянцев.
Люди также разделились во мнениях относительно того, как они относятся к мирному урегулированию, которое оставило бы под контролем России захваченные после полномасштабного вторжения территории, как это, по сообщениям, может планировать Трамп.
Большинство в Швеции (57%), Дании (53%) и Великобритании (51%), а также значительное меньшинство (43%) в Испании заявили, что отнеслись бы к такому соглашению очень или скорее отрицательно по сравнению с лишь 37% в Франции и 31% в Германии и Италии.
Напомним, согласно последнему опросу Бундесвера, Россию в Германии все больше воспринимают как угрозу. Участники исследования также высказались на тему "военной пригодности", что выявило увеличение поддерживающих и одобряющих военную поддержку Украины по сравнению с 2023 годом.
Читайте также: