Поддержка Украины "до ее победы над Россией" стремительно падает в Западной Европе — опрос

Декабрьский опрос YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании показал, что желание общественности поддерживать Украину до победы резко снизилось во всех семи странах за последние 12 месяцев.

Об этом сообщает The Guardian.

Поддержка альтернативного разрешения конфликта — прекращение боевых действий путем переговоров, даже если это оставит под контролем России часть территории Украины — возросла в каждой стране, как показал опрос, а у четырех из них этот вариант наиболее предпочтителен.

Какой вариант разрешения конфликта в Украине вы предпочитаете? Красный график: поддерживать Украину, пока Россия не уйдет, даже если это означает, что война будет продолжаться дольше. Синий график: поощрять прекращение боевых действий путём переговоров, даже если Россия все еще контролирует некоторые части Украины. Инфографика The Guardian

Опрос показал, что готовность поддерживать Украину до победы над Россией остается высокой в Швеции (50%) и Дании (40%), а в Великобритании — 36%, но эти уровни снизились на 14 пунктов по сравнению с январскими показателями 57%, 51% и 50%.

За тот же период процент тех, кто предпочитает достижение мира путем переговоров, вырос до 55% с 45% в Италии, 46% (38%) в Испании, 43% (35%) во Франции и 45% (38%) в Италии. Германии, что сопровождалось соответствующим падением готовности поддерживать Украину к ее победе.

Большинство европейцев считают, что Украина не получает достаточной поддержки Запада (см. график).

Достаточно ли нынешних мер против России и помощи, предоставленной Украине, чтобы предотвратить победу России? Инфографика The Guardian

И только меньшинство считает, что их страна должна увеличить поддержку.

Как ваша страна должна управлять поддержкой, которую она оказывает Украине?

Британское издание отмечает, что непонятно, отражает ли это изменение снижение интереса, или растущую усталость. Во Франции, Германии и Швеции доли желающих Украине победы и тех, кому не безразлично, чтобы она победила, остаются стабильными с начала 2023 года, хотя в других странах они снизились.

"Готовность поддерживать Украину "до победы" резко упала в Западной Европе в критическое для нее время, поскольку предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом ставит под сомнение будущее военной помощи Киеву со стороны США", — говорится в материале.

Менее чем за месяц до возвращения Трампа большинство или почти большинство во всех странах, кроме одной, считали, что новоизбранный президент США прекратит поддержку Украины: 62% немцев, 60% испанцев, 56% британцев, 52% французов и 48% итальянцев.

Люди также разделились во мнениях относительно того, как они относятся к мирному урегулированию, которое оставило бы под контролем России захваченные после полномасштабного вторжения территории, как это, по сообщениям, может планировать Трамп.

Большинство в Швеции (57%), Дании (53%) и Великобритании (51%), а также значительное меньшинство (43%) в Испании заявили, что отнеслись бы к такому соглашению очень или скорее отрицательно по сравнению с лишь 37% в Франции и 31% в Германии и Италии.

Напомним, согласно последнему опросу Бундесвера, Россию в Германии все больше воспринимают как угрозу. Участники исследования также высказались на тему "военной пригодности", что выявило увеличение поддерживающих и одобряющих военную поддержку Украины по сравнению с 2023 годом.

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