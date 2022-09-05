Поддержка вооруженной агрессии: в Эстонии осудили женщину, отправившую 40 евро для российской армии

Осужденная Ольга Федорова отправила деньги россиянину Владимиру Шилову, перевозившему дроны для российской армии. В июле он был осужден за это эстонским судом.

В Эстонии суд Таллинна осудил женщину, которая перевела 40 евро в поддержку российской армии и ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Postimees.

Осужденная Ольга Федорова отправила деньги россиянину Владимиру Шилову, перевозившему дроны для российской армии. В июле он был осужден за это эстонским судом.

"Для наших ребят", — написала Федорова в объяснении банковского платежа, сделанного в конце мая.

Россиянка, проживающая на Кипре, и ее адвокат заключили соглашение с прокуратурой, требовавшей приговорить Федорову к пяти месяцам тюремного заключения.

Наказание не будет исполнено, если она не совершит умышленного преступления в течение испытательного срока в один год и восемь месяцев, также Федорова должна заплатить штраф в размере 981 евро.

Во время оглашения решения судья констатировал, что судебная практика по этому вопросу еще относительно мизерна, но согласованное наказание законно и правильно с учетом вины.

Поддержка акта агрессии иностранного государства наказывается в Эстонии лишением свободы сроком до 5 лет. Поддержкой агрессии также является приобретение и финансирование поставок техники, в том числе, например, дронов, для ведения боевых действий различных подразделений российской армии.

Напомним, украинцы из фильтрационных лагерей в России бегут в Эстонию, но и там попадают под давление сторонников Путина.

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