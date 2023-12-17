"Поддержка Запада может быть хрупкой": журналист FT — о проблеме "усталости от Украины"

Журналист указал, что западные страны "как всегда, на несколько шагов опоздали" с поддержкой Украины.

В Financial Times вышла статья под названием "Усталость от Украины" — это проблема самых западных лидеров". В ней иностранный журналист Мартин Сандбу считает, что усталость от войны "догнала" всех на Западе. В то же время он частично обвиняет партнеров Украины в невыполнении обещаний и затягивании времени.

Об этом говорится в колонке журналиста на сайте издания.

"Насколько хрупкой может быть поддержка Украины"

Он пишет, что в начале полномасштабного вторжения лидеры Европы "удивили" общественность тем, насколько устойчива оказалась их поддержка Украины — как морально, так финансово и в военном. Однако он указал, что западные страны "как всегда на несколько шагов опоздали" с поддержкой.

"Пусть вас слишком не вдохновляет способность лидеров ЕС избежать худшего. Конечно, решение начать переговоры о членстве Украины приветствуется. И, несмотря на сопротивление Венгрии, другие 26 членов ЕС, несомненно, найдут способ обеспечить свою обещанную четырехлетнюю программу финансирования для Украины стоимостью 50 миллиардов евро, когда они снова соберутся в новом году.Но тот факт, что эти решения были на балансе, и многие считали, что они все равно вероятно пойдут другим путем, показывает, насколько хрупкой может быть поддержка Украины", — написал он.

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О "неутешительном контрнаступлении"

По мнению Сандбу, что общественный дискурс по Украине сейчас заметно изменился к худшему. По его словам, фокус сместился с "героизма президента Владимира Зеленского на его истощение, а с украинского единства – на политические разногласия".

"В последнее время много говорится о недоверии между президентом и его старшим генералом Валерием Залужным и о заторможенном контрнаступлении. Неспособность Запада продвигаться вперед посредством финансовой и военной поддержки справедливо привлекла много внимания", — отметил корреспондент.

Впрочем, как он считает, ничего из этого не ново. Относительно, как он называет "неутешительного контрнаступления", журналист напомнил прогнозы военных американских экспертов, которые предупреждали, что успех такой операции при отсутствии преимущества в воздухе будет беспрецедентным.

"Однако поразительной была скорость, с которой эти общеизвестные факты начали интерпретировать как картину шаткой Украины и шаткого Запада. Другими словами, урок заключается в том, как внезапно нарративная дамба может прорваться даже без больших изменений на земле. Через несколько недель авантюра Владимира Путина о том, что Запад не может продолжать курс, выглядела лучше, чем когда-либо — и ее начали признавать как таковую", — подчеркнул он.

Недостаточно сказать "борьба Украины – это наша борьба"

По мнению иностранного корреспондента, ныне западные лидеры упорно трудятся, чтобы противостоять меняющемуся российскому нарративу, но чтобы добиться успеха, "они должны пренебрегать общественным пониманием конфликта дома. Недостаточно сказать "борьба Украины — это наша борьба" и пообещать поддерживать Киев "столько, сколько нужно", если ваши действия проявляют ваш дискомфорт из-за последствий этих обетов".

Сандбу считает, что Запад "борется с тем, что общественное мнение устает от конфликта, который затягивается из-за наших собственных задержек с предоставлением Украине мощнейшего оружия".

"Показательно, что единственная западная страна, которая выделяла значительное долгосрочное финансирование для Украины — Норвегия выделила 7,5 миллиарда евро в течение пяти лет — обогатилась, а не обеднела благодаря использованию Путиным оружия продажи энергии", — обратил он внимание.

"Сегодня лидеры сталкиваются с необходимостью тратить больше политического капитала, поскольку раньше они уклонялись от жесткого политического выбора. Это касается как оружия, так и финансовой поддержки. И это правда в том, где они сочетаются: неспособность Европы выполнить обещание по 1 миллиону артиллерийских снарядов для Украина является результатом ее ограниченных физических производственных мощностей — мощностей, которые могли бы быть больше, если бы деньги были выделены раньше.

Честно говоря, западные лидеры дали своей общественности почувствовать, что это будет легче, чем есть. Они никогда не решались требовать жертв в виде "облегченной военной экономики".

Журналист отмечает, что "безопасность Европы все еще будет зависеть от помощи Украине в победе, особенно если Дональд Трамп вернется президентом США. Устойчивость и стратегическая автономия требуют минимальной способности принимать некоторые лишения, потому что поражение Украины сделало бы все хуже".

Напомним, что Путин посетовал, что Запад "хочет" поделить Россию на пять частей.

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