"Поддержки граждан не было": Жданов рассказал, как Украина проиграла информационную войну на Донбассе

Через восемь лет Украина не сумела покрыть территорию Донбасса эфирным сигналом своего телевидения и радио.

Военный эксперт Олег Жданов подверг критике украинские власти за отсутствие информационного обеспечения украинцев, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

"Что предыдущая, что нынешняя власть не занималась информационным обеспечением людей на оккупированных территориях. Мы за восемь лет не смогли покрыть эти территории эфирным сигналом нашего телевидения и радио. Вместо этого РФ вдоль линии разграничения, которая была по Минским соглашениям, покрывала на километров 50, если не более, нашу территорию своими радио и телевизионным сигналом. Власть самоустранилась от этого вопроса и информационной поддержки граждан на этих территориях не было", – сказал Жданов.

Эксперт вспомнил, как Минобороны установили башни с УКВ радиостанциями

"В 2015 или 2016 году Министерство обороны попыталось сделать жалкую попытку. Почему сожалею? Потому что они додумались до того, что они поставили башни с УКВ радиостанциями и транслировали в УКВ-диапазоне. Кто сейчас имеет приемник, принимающий УКВ-диапазон? приемники, принимающие FM-диапазон, но УКВ диапазон – это прошлый век. Эти вышки потом разбомбила российская артиллерия и деньги улетели в трубу", – сказал он.

Также эксперт прокомментировал полицейскую миссию о том, как будет работать на деоккупированных регионах.

"О полицейской миссии. Роль государства — формирование общественного мнения. И государство должно этим заниматься, а чтобы не было перегибов, нужна временная международная администрация, которая будет выполнять роль местных советов для того, чтобы никого там не преследовали и не наказывали несправедливо. Силовой структурой этих". временных международных организаций и есть полицейская миссия.Эта полицейская миссия является международной.Она должна быть либо на основе ОБСЕ, либо это должны быть так называемые "голубые каски", то есть на базе ООН. Они не будут подчиняться нашей власти. Они будут подчиняться ООН. Они будут устанавливать конституционный строй Украины, правовой режим Украины, но при этом они не будут подчиняться местным властям", – говорит он.

По словам Жданова, это поможет оздоровить общество, после чего будут проведены выборы и к власти придут новые местные советы.

"Они будут защищать местное население от перегибов и репрессий со стороны нашей власти. И таким образом идет оздоровление общества. Кто брал в руки оружие – должен предстать перед судом. Кто не брал в руки оружие – подлежит амнистии, и юридические комиссии эту амнистию предоставят". Через 3-5 лет, когда общество вернется в нормальное состояние в плане идеологической, социальной работы, тогда будут проведены выборы и новоизбранные местные советы будут принимать власть от временных международных организаций», – подытожил эксперт.

Контрнаступление ВСУ в Луганской области

Украинская армия уверенно продвигается по территории Луганщины после своих успехов в Харьковской и Херсонской областях. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Луганской области.

В частности, 5 октября Гайдай сообщил об увольнении сразу шести населенных пунктов Луганщины. Их названия пока не разглашают, чтобы ВСУ имели возможность там безопасно закрепиться. Уже 6 октября стало известно, что ВСУ уволили Грековку в Луганской области.

Военный аналитик Игаль Левин считает, что в рамках деоккупации Луганской области дальнейшее наступление на оккупантов украинские войска будут проводить в Сватово. Этот город открывает контроль над оперативными пространствами. По оценкам советника Офиса президента Алексея Арестовича, у УСУ есть все шансы одержать победу в Сватово.

В настоящее время ВСУ находятся на подступах к Кременной в Луганской области. Населенный пункт является плацдармом для развития наступления в направлении Рубежного и Старобельска.