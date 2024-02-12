Поддержку Украины нужно удвоить – победа РФ будет катастрофой: отчет Мюнхенской конференции

В понедельник, 12 февраля, был опубликован ежегодный отчет Мюнхенской конференции по безопасности, где в этом году ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского – впервые с начала полномасштабного вторжения России, и подписание между Украиной и Германией соглашения об обязательствах Берлина и дальше поддерживать Украину финансово и оружием, вроде того, что Киев подписал с Лондоном в январе этого года.

Авторы доклада отмечают, что Украина является основной мишенью для попыток России заставить постсоветские страны вернуться к своей орбите путем совершения ряда военных преступлений, и, как утверждают, геноцида.

"Отрицание Путиным существования украинской нации свидетельствует о том, что для него суверенная Украина не может сосуществовать с Россией. Несмотря на несостоятельность России достичь какого-либо существенного военного прогресса, Путин не проявляет никаких признаков желания вести переговоры. Напротив, в 2024 году Россия потратит на оборону более 7% ВВП или 29% всех госрасходов и значительно нарастит производство оборонной промышленности", — говорится в отчете.

Согласно Мюнхенскому индексу безопасности-2024 (ежегодный социологический опрос Мюнхенской конференции по безопасности – ред.), для подавляющего большинства украинцев приемлемыми условиями для прекращения огня был бы только полный вывод России со всех их территорий, включая полуостров Крым, – это 92%.

Несмотря на ограниченный успех контрнаступления Украины, 80% граждан Украины верят, что страна победит в войне.

Между тем, украинцы однозначно видят свое будущее на Западе: 79% выступает за членство в НАТО, а 84% – за членство в ЕС в течение следующих пяти лет.

Неспособность законодателей США и членов ЕС согласовать долгосрочные пакеты финансовой и военной помощи Украине в конце 2023 года подвергает сомнению обещание поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Мюнхенский индекс безопасности указывает, что зарождается усталость от Украины. Однако даже текущий уровень военной помощи недостаточен, чтобы помочь Украине выиграть войну.

Расширение ЕС и НАТО также подвергается сомнению. Так, обещание членства в НАТО для Украины остается неопределенным, а члены Альянса не соглашаются относительно конкретных шагов и временных гарантий безопасности для Украины, пока она ведет войну.

"Страны-члены ЕС и НАТО должны удвоить свою финансовую и военную поддержку Украины. Победа России будет катастрофической не только для Украины. Закаленная в боях Россия с экономикой, переведенной на военные рельсы, быстро перевооружится и будет искать следующую жертву. Никто в Европе не будет защищен от российской агрессии и гибридной войны во время растущих сомнений относительно будущего зонтика безопасности США (из-за вероятности второго президентского срока Трампа – ред.)", — отмечают авторы отчета.

Победа России также создаст опасный прецедент для конфликтов вне Европы, показав, что неприкосновенности границ больше не существует, и что агрессия и военные преступления возможны.

Поэтому те, кто в Европе и США принимает решение, должны бороться с усталостью от Украины, чтобы помочь Киеву победить и сократить эту серую зону.

Мюнхенская конференция по безопасности является влиятельным глобальным собранием ведущих политиков и аналитиков для обсуждения проблем обороны и безопасности. В этом году она будет проходить с 16 по 18 февраля.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал скандальное предложение о "буферной зоне в Украине" – что не столько с заявлением политика.

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