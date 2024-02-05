Подготовительные действия к более широким операциям: эксперт о плацдарме ВСУ на Херсонщине

Ситуация, которая уже несколько месяцев развивается на левобережье Днепра Херсонской области, имеет более глубокий смысл. Реч идет о подготовке к более широким операциям ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

"Когда мы обсуждаем расширение плацдармов и постоянно меняющуюся ситуацию, то это на самом деле нецелесообразно. Ведь, если представить себя на этом плацдарме, или в этом районе, когда ты постоянно находишься под огневым влиянием врага. А там, я напомню, находится до 70 000 тысяч военных России, уже несколько месяцев пытающихся стереть украинские плацдармы", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что как раз скрытность действий для наших сил является одним из факторов успеха. На левобережье Херсонской области важную роль играют дроны, FPV-дроны, разведывательные дроны, которые уничтожают российские войска.

"Действия ВСУ на левобережье Херсонщины – это подготовительные действия для более широким операциям, но они, в свою очередь, могут начаться, когда будут созданы соответствующие условия – о которых знает командование Украины", — резюмировал Самусь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: С конца марта начнется другая ситуация на фронте! Дальше шанс у Украины! | Михаил Самусь

Напомним, российские войска активизировали свою авиацию на левобережье Херсонской области. Враг обстреливает правый берег, чтобы помешать продвижению ВСУ на левый берег.

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